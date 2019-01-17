Моуринью назвал лучшую команду в своей карьере

Португальский специалист Жозе Моуринью сказал, что миланский «Интер», который он возглавлял с 2008 по 2010 год, был лучшей командой в его тренерской карьере.

«Вы знаете, что я должен назвать «Интер», потому что мы выиграли всё. Я должен быть объективным и с уважением относиться к команде, которая выигрывала всё с первого и до последнего дня.

«Интер» победил во всех турнирах. В Лиге чемпионов ему удалось обыграть лучшие клубы в мире, включая «Барселону» и «Баварию». Команда стала чемпионом Италии, набрав фантастическое количество очков, и выиграла Кубок страны», — цитирует Моуринью Football Italia со ссылкой на эфир телеканала beIN Sports.

Помимо «Интера», Жозе тренировал «Манчестер Юнайтед», лондонский «Челси», мадридский «Реал», «Порту», «Униан Лейрию» и лиссабонскую «Бенфику».