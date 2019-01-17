«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Робертсоном

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон подписал с клубом новый контракт, сообщает официальный сайт мерсисайдцев. О сроках действия нового соглашения не известно, однако уточняется, что оно является долгосрочным.

«Когда «Ливерпуль» связался со мной с предложением продлить контракт, не было никаких сомнений в том, чтобы мне нужно поставить подпись под соглашением и сделать это как можно скорее. Для меня и, думаю, для клуба это была очень лёгкая сделка. Мы быстро договорились. Рад, что продлил контракт. Надеюсь, с командой меня ждёт хорошее будущее», — сказал Робертсон.

В этом сезоне английской Премьер-лиги 24-летний футболист принял участие в 20 матчах (во всех — в основном составе) за «Ливерпуль» и отметился четырьмя результативными передачами.

Посмотреть фотографии можно в «твиттере» «Ливерпуля».