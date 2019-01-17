«Севилья» объявила о трансфере форварда «Ред Булл Зальцбург» Даббура

Нападающий австрийского «Ред Булл Зальцбург» Мунас Даббур продолжит карьеру в «Севилье», сообщает официальный сайт испанского клуба.

«Севилья» заключила с 26-летним израильским футболистом соглашение, которое будет рассчитано до лета 2023 года. Даббур присоединится к клубу 1 июля 2019 года, а вторую часть этого сезона завершит в австрийском клубе.

Ранее испанские СМИ сообщали, что «Севилья» заплатит «Ред Булл Зальцбург за трансфер Даббура € 15 млн.

Мунас перешёл в «Ред Булл Зальцбург» из швейцарского «Грассхоппера» в 2016 году. В этом сезоне чемпионата Австрии он провёл 18 матчей (14 — в основном составе) и забил девять голов. В его активе три гола в 12 матчах за сборную Израиля, в составе которой он дебютировал в 2014 году.