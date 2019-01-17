«Севилья» на своём официальном сайте объявила о завершении перехода защитника Максимилиана Вебера из амстердамского «Аякса».



Испанский клуб взял австрийского футболиста в аренду до конца нынешнего сезона с обязательством последующего выкупа. При этом 20-летний игрок уже подписал с «Севильей» контракт до лета 2023 года.



Ранее было объявлено, что испанский клуб согласовал с «Аяксом» трансфер Вебера. Сумма перехода составила € 10,5 млн.



Вебер является воспитанником венского «Рапида». В 2017 году он перешёл в «Аякс». Сумма трансфера составила € 7,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 8 матчах чемпионата Нидерландов. В сентябре 2017 года Вебер был вызван в сборную Австрии. На данный момент он провёл за национальную команду один матч.

Защитник «Аякса» Вебер перешёл в «Севилью» Фото : Официальный сайт ФК «Севилья»