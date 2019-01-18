Моуринью – о Дрогба: говорил Абрамовичу: «Платите и даже не обсуждайте это!»

Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал, как убеждал владельца клуба Романа Абрамовича приобрести форварда Дидье Дрогба.

«Дрогба – один из тех парней, которые являются преданными. Он никогда не забывал, что я взял его из «Марселя» в Премьер-лигу. Тогда он не ожидал такого, потому что был уже не таким молодым.

Помню, как Абрамович спрашивал меня: «Кого вы хотите видеть в нападении?» При выборе из футболистов с громкими именами того времени я ответил, что мне нужен Дрогба. Абрамович спросил: «Кто это? Где он играет?» Я ответил: «Мистер Абрамович, платите и даже не обсуждайте это!» После этого Дидье перешёл в «Челси» и стал иконой для болельщиков клуба и английской Премьер-лиги», – сказал Моуринью в интервью beIN SPORTS, которое было опубликовано в «Твиттере».

Дрогба выступал за «Челси» с 2004 по 2012 и с 2014 по 2015 год.