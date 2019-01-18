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Вальверде: «Барселона» знала о дисквалификации Мовильи

Вальверде: «Барселона» знала о дисквалификации Мовильи
Футбол / Испания

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал появившуюся информацию о возможном исключении каталонского клуба из национального Кубка.

В Федерации футбола Испании подтвердили, что «Барселона» не должна была задействовать защитника Хуана Мовилью в первом гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании с «Леванте» (1:2) в связи с тем, что игрок ещё не отбыл дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек в матчах за вторую команду клуба.

«У нас нет никаких сомнений в отношении ситуации с Мовильей. Ни до того матча, ни во время, ни после него. Мы должны быть допущены до жеребьёвки, потому что уверены, что сделали всё в рамках правил.

Мы прекрасно знали о его дисквалификации и о том, что не сможем использовать его в матче с «Эйбаром», но можем выпустить в кубковом матче», — цитирует испанского специалиста Marca.

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