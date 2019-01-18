Ракитич: надеюсь, «Барселону» допустят до жеребьёвки 1/4 финала Кубка Испании

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал разгромную победу над «Леванте» (3:0), акцентировав внимание на появившейся информации о возможном исключении каталонского клуба из турнира. В Федерации футбола Испании подтвердили, что «Барселона» не должна была задействовать защитника Хуана Мовилью в первом гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании с «Леванте» (1:2) в связи с тем, что игрок ещё не отбыл дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек в матчах за вторую команду клуба.

«Я правда хочу выиграть этот трофей. Завоёвывал его каждый год и не хочу это прекращать. Надеюсь, нас допустят до жеребьёвки. Важно, чтобы всё делалось правильно. Считаю, что клуб делал всё как надо.

Узнал о ситуации, когда проснулся. Мне прислали много сообщений, я удивился. Но мы не слишком сильно обсуждали это. Мы были сосредоточены на игре, ведь тут мы не можем ничего изменить. Рады, что провели отличный матч. Для нас это самое главное», — цитирует Ракитича Marca.