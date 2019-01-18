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Стало известно, сколько Коноплянка будет зарабатывать в «Бешикташе»

Стало известно, сколько Коноплянка будет зарабатывать в «Бешикташе»
Футбол / Прочие турниры

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка, который близок к переходу в «Бешикташ», будет зарабатывать в турецкой команде € 3,2 млн в год, сообщает Fotomac. В немецкой команде украинский футболист по контракту получает примерно € 4 млн за сезон.

Ожидается, что «Бешикташ» официально объявит о переходе 29-летнего футболиста сегодня, после выездного матча чемпионата Турции с «Акхисар Беледие». Скорее всего, турецкая команда возьмёт Коноплянку в аренду с опцией выкупа.

Ранее в СМИ сообщалось, что Коноплянка и ещё несколько игроков «Шальке» были выставлены на трансфер из-за посещения ночного клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (1:3). Из-за инцидента у украинца произошёл конфликт с главным тренером команды Доменико Тедеско. В нынешнем сезоне хавбек провёл 14 матчей и сделал 2 передачи.

Коноплянка договорился о переходе в «Бешикташ»
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