Стало известно, сколько Коноплянка будет зарабатывать в «Бешикташе»

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка, который близок к переходу в «Бешикташ», будет зарабатывать в турецкой команде € 3,2 млн в год, сообщает Fotomac. В немецкой команде украинский футболист по контракту получает примерно € 4 млн за сезон.



Ожидается, что «Бешикташ» официально объявит о переходе 29-летнего футболиста сегодня, после выездного матча чемпионата Турции с «Акхисар Беледие». Скорее всего, турецкая команда возьмёт Коноплянку в аренду с опцией выкупа.

Ранее в СМИ сообщалось, что Коноплянка и ещё несколько игроков «Шальке» были выставлены на трансфер из-за посещения ночного клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (1:3). Из-за инцидента у украинца произошёл конфликт с главным тренером команды Доменико Тедеско. В нынешнем сезоне хавбек провёл 14 матчей и сделал 2 передачи.