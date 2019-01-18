«Барселона» хочет арендовать Велу, «Лос-Анджелес» настаивает на продаже

«Барселона» не может договориться с «Лос-Анджелесом» о структуре трансфера нападающего Карлоса Велы, сообщает Football Espana со ссылкой на AS.



По информации источника, сине-гранатовые рассматривают мексиканца как временное решение кадровых проблем в атаке и готовы взять футболиста лишь в аренду до конца нынешнего сезона. В свою очередь «Лос-Анджелес» не устраивают такие условия. Американский клуб настаивает на полноценном трансфере и хочет продать форварда.



29-летний Вела начинал карьеру в лондонском «Арсенале» в 2005 году и за несколько последующих лет успел поиграть в аренде за «Сельту», «Саламанку», «Осасуну» и «Вест Бромвич Альбион». В 2011 году форвард перешёл в «Реал Сосьедад» – сначала на правах аренды, а затем на постоянной основе. В составе баскского клуба он провёл шесть лет, а в 2017 году отправился в MLS.

«Барселона» рассматривает приобретение Карлоса Велы