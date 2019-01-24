Сульшер: «Манчестер Юнайтед» достиг прогресса в переговорах с де Хеа и Марсьялем

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о переговорах с вратарём Давидом де Хеа и форвардом Антони Марсьялем по поводу новых контрактов.

«Клуб достиг прогресса в переговорах с де Хеа и Марсьялем. Этим вопросом занимаюсь не я, поэтому не знаю всей ситуации. Надеюсь, в ближайшие недели будут хорошие новости», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

Соглашения Антони и Давида с «красными дьяволами» рассчитаны до 30 июня 2020 года.

«Манчестер Юнайтед», набрав 44 очка, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В матче 24-го тура команда Уле-Гуннара сыграет с «Бёрнли». Встреча пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» 29 января и начнётся в 23:00 мск.