Сарри: месяц назад Мората сказал, что хочет выступать в другом клубе

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал о ситуации форварда Альваро Мораты в лондонской команде.

«Мората — очень хороший футболист. Альваро обладает всеми характеристиками для игры в моей команде, но месяц назад он сказал, что хочет выступать в другом клубе.

Из-за такого ментального состояния ему было трудно выкладываться на сто процентов. Несмотря на это, считаю его потенциально важным игроком для «Челси».

С точки зрения физики и техники Мората очень хороший футболист. Он подходит под мой игровой стиль, но за последний месяц ситуация изменилась», — приводит слова Сарри The Telegraph.

Ранее сообщалось, что до конца этого трансферного окна Альваро на правах аренды перейдёт в мадридский «Атлетико».

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Мората забил 5 голов в 16 матчах.