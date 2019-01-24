Полиция объявила, что прекратила активные поиски пропавшего самолёта с Салой

Полиция Гернси в «Твиттере» опубликовала официальное заявление, в котором сообщается, что им так и не удалось найти никаких следов пропавшего с радаров самолёта, на борту которого находился новичок «Кардифф Сити» Эмилиано Сала. При этом отмечается, что активные поиски пропавшего самолёта теперь прекращены.

Полиция опубликовала заявление одного из руководителей поисковой операции Дэвида Баркера:

«Несмотря на усиленный поиск в зоне, приблизительная площадь которой составляет 1,7 тыс. милей, мониторинг мобильной связи и изображений со спутника, нам не удалось найти никаких следов самолёта, пилота или пассажира.

Мы проанализировали всю информацию, которая была доступна, и приняли непростое решение о прекращении поисковой операции. Шансы на выживание в данный момент являются невероятно низкими. Мои мысли сейчас с семьями пилота и пассажира.

Несмотря на то, что активный поиск был прекращён, дело остаётся открытым. Мы будем сообщать всем суднам, которые будут оказываться в этой зоне, присматриваться к возможным следам пропавшего самолёта».

21 января вечером Сала попрощался с бывшими партнёрами по «Нанту» и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров, после чего начались его поиски. Сегодня, 24 января, были предприняты последние усилия в активном поиске пропавшего самолёта.