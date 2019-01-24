Гендиректор «Динамо»: Попов согласился на наше предложение, но поздно

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Фёдоров рассказал, почему клубу не удалось подписать контракт с бывшим полузащитником «Спартака» Ивелином Поповым, который в итоге на правах свободного агента перешёл в «Ростов».

«Мы сделали Попову предложение ещё в конце декабря исходя из наших возможностей. Сначала он согласился, но потом кто-то предложил ему в два раза больше, и он отказался. Через месяц Ивелин снова вернулся к нам, согласился на наше первое предложение, но было уже поздно. Мы бы хотели видеть его в команде, но всё время вмешиваются «потусторонние силы». Мы не можем потакать всем его желаниям», — цитирует Фёдорова Sport24.

Сегодня, 24 января, «Ростов» объявил о подписании контракта с Поповым. Соглашение с 31-летним хавбеком рассчитано на 2,5 года.

Ранее сообщалось, что Попов отклонил предложения «Динамо» с зарплатой около € 800 тыс. в год. В услугах болгарина был заинтересован и «Рубин», однако казанцы не смогли потянуть финансовые запросы игрока. Также в СМИ появлялась информация, согласно которой китайский клуб «Ханчжоу Гринтаун» предлагал болгарину двухлетний контракт на общую сумму $ 5,3 млн (около € 4,7 млн).

В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Попов отдал одну результативную передачу в 13 матчах за «Спартаке».