«Зениту» предложили купить Тилеманса

Как стало известно «Чемпионату», питерскому «Зениту» сегодня, 24 января, предложили купить полузащитника «Монако» Юри Тилеманса по причине того, что главный тренер команды Тьерри Анри отправил его в дубль.

После того как руководство «Монако» отстранило Анри от обязанностей, трансфер Тилеманса в российский клуб не представляется возможным.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Юри забил 5 голов и отдал одну результативную передачу в 19 матчах (все — в стартовом составе).

«Монако», набрав 15 очков, занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В игре 22-го тура монегаски встретятся с «Дижоном». Матч пройдёт в Дижоне на стадионе «Гастон Жерар» 26 января и начнётся в 22:00 мск.