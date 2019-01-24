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Баллак: уверен, Чех останется в футболе после завершения карьеры игрока

Баллак: уверен, Чех останется в футболе после завершения карьеры игрока
Футбол / Англия

Экс-полузащитник «Челси» Михаэль Баллак считает, что его бывший партнёр по команде Петр Чех, выступающий сейчас в лондонском «Арсенале», не уйдёт из футбола окончательно, когда завершит карьеру игрока.

«Чех — очень хороший парень и приятный одноклубник. Говорит на многих языках, поэтому хорошо ладил со многими игроками. Петр сильно влиял на атмосферу в раздевалке «Челси». Он был лидером, с большим авторитетом. Команда приняла его, потому что он хорошо играл. С его уходом футбол многое потеряет. Уверен, Чех останется в футболе. Он всегда много думает об этом спорте», — приводит слова Баллака Goal.

Напомним, ранее Чех заявил, что завершит профессиональную карьеру игрока по окончании этого сезона. 20 мая голкиперу исполнится 37 лет.

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