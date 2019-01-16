Чех может стать тренером или послом «Челси»

Вратарь «Арсенала» Петр Чех, накануне объявивший, что завершит карьеру по окончании нынешнего сезона, может вернуться в стан «Челси», за который выступал ранее.

Как сообщает The Times, синие хотят предложить 36-летнему футболисту должность тренера или посла в структуре клуба.

Чех провёл 124 матча за сборную Чехии. Был основным голкипером сборной на четырёх подряд чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012, 2016) и одном чемпионате мира (2006). В нынешнем сезоне вратарь провёл в чемпионате Англии семь матчей, в которых пропустил девять мячей.

Голкипер выступал за «Челси» с 2004 по 2015 год. Становился с лондонским клубом четыре раза чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы, четырежды выигрывал Кубок страны.