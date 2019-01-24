Олссон: «Краснодар» был заинтересован больше, чем клубы из Италии и Испании

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон, который официально перешёл в клуб этой зимой, сказал, что российская команда была заинтересована в его услугах больше, чем клубы из Италии, Испании и некоторых других стран.

«Играя в матче за сборную Швеции против России, с Ари и Газинским, даже не догадывался, что они могут стать моими одноклубниками. Об интересе «Краснодара» узнал позже, в ноябре. Я отлично провёл время в чемпионате Швеции, но стремился в лучшую лигу и лучшую команду. Вариант из России оказался вовремя. В каких ещё странах мною интересовались? Италия, Испания и некоторые другие, но «Краснодар» был заинтересован больше», — сказал Олссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Телингатером.

С 15 лет Олссон выступал за различные юношеские сборные страны, затем защищал цвета молодёжной сборной. 8 января 2017 года в товарищеском матче со сборной Кот-д’Ивуара состоялся его дебют в главной национальной дружине Швеции. На сегодняшний день в активе центрального полузащитника пять игр в составе шведской сборной.

На клубном уровне 23-летний Кристоффер выступал в системе лондонского «Арсенала», а также в датском «Мидтьюллане» и шведском АИКе.