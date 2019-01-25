Новичок «Краснодара»: не перешёл в «Челси» из-за Абрамовича

Полузащитнику Олссону 23 года. Вы могли его видеть в последней официальной встрече нашей сборной. Он отыграл 89 минут в матче Лиги наций Швеция – Россия (2:0). На тот момент он ещё не знал о грядущем переезде в Россию.

– Играя против Ари и Газинского, даже не догадывался, что они могут стать моими одноклубниками. Об интересе «Краснодара» узнал позже, в ноябре. Я отлично провёл время в чемпионате Швеции, но стремился в лучшую лигу и лучшую команду. Вариант из России оказался вовремя.

– В каких ещё странах возникал интерес к вам?

– В Италии, Испании и некоторых других, но «Краснодар» был заинтересован больше.

– Вы присоединились к «Краснодару» 9 ноября, а подписали контракт лишь спустя шесть дней. Почему?

– Когда я приехал на сбор, уже всё было решено. Просто там много бумаг. Что-то я подписал раньше, что-то только через шесть дней.

– Скажите честно, если бы в «Краснодаре» не было шведского футболиста, то вы выбрали бы другую команду?

– «Краснодар» – отличный клуб сам по себе. Второе место в РПЛ, плей-офф Лиги Европы. К тому же команда показывает привлекательный футбол, много перепасовок, что мне подходит. Здорово, что здесь проявляли себя Гранквист и Классон, но нельзя сказать, что именно из-за них я в «Краснодаре».

– Общались с ними перед трансфером?

– Много говорил с Классоном. Спрашивал: что за клуб? В какой футбол играет? Как живётся в городе? Понятно, что не всё устроено, как в Швеции. Полезно знать детали, прежде чем принимать решение. Причём Классон и раньше рассказывал о России, но когда я узнал об интересе «Краснодара», то уже сам начал спрашивать.

Классон: Акинфеев завершил карьеру в сборной России? Серьёзно? Игрок «Краснодара» Классон сыграет против сборной России. Вы удивитесь, но у него, возможно, меньше подписчиков в «Инстаграме», чем у вас.

– Вы уже общались с главным тренером «Краснодара» один на один?

– Да, немного – о том, как я вхожу в команду, адаптируюсь к новым партнёрам. Ещё узнал, чего он хочет видеть от меня в игре. У каждого клуба своя тактика. Одни могут играть за счёт навесов, а другие – за счёт пасов.

– В «Краснодаре» продолжите выступать на той же позиции, что и в предыдущих клубах?

– Я центральный полузащитник. Играю на любой позиции в центре. Лучше всего у меня получается в роли «восьмёрки» или «десятки».

– Почему взяли 14-й номер в «Краснодаре»?

– Потому что это как седьмой номер, только дважды. В сборной я дебютировал также под 14-м номером. Но это просто цифры, я не заморачиваюсь.

Фото: fckrasnodar.ru

«Пока я смеялся в отеле, мою награду забрал партнёр в маске»

– Тренировки отличаются от тех, которые у вас были раньше?

– Да, более качественные, как и подбор футболистов. Это чувствуется, другой темп. Здорово, что все занятия с мячом. Много работаем над игрой в пас и комбинациями. Первый сбор довольно тяжёлый, как это обычно бывает.

– Футболисты «Краснодара» провели последний официальный матч за месяц до сбора. А вы?

– А мой последний матч был против сборной России в ноябре. Требуется время, чтобы набрать форму. Я занимался в отпуске, но тренировки с командой – другое. Уже после одной недели на сборах чувствуется эффект.

– В России ещё толком не знают футболиста Олссона. Ваша сильная и слабая стороны?

– Я хорош на мяче. Пасы, комбинации, продвижение за счёт передач. Достаточно техничный. А слабая… Вероятно, что я физически не самый мощный парень. И не скоростной. Хотя без проблем могу отбегать все 90 минут.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале ФК «Краснодар».

– Вы дали интервью Виктору Классону. Среди прочего сказали, что ваша девушка была против переезда в Россию. Почему?

– Народ в Швеции плохо представляет себе Россию. Кто-то может думать, что там опасно, но мы пообщались с Классоном и его девушкой. Убедились, что нечего опасаться. Кроме того, я сам провёл какое-то время в Краснодаре, увидел всё своими глазами. Да, к новому всегда нужно привыкать, но это естественно. В Россию я переезжаю вместе с девушкой.

– Бразильцы, приехав в Россию, привыкают к снегу. А вы к чему?

– Точно не к снегу. У нас самих его предостаточно в Швеции.

– Какие в Швеции существуют стереотипы о России? Водка, медведи, балалайка?

– Водка – безусловно, про неё все наслышаны. Ещё ваша страна известна хоккеем.

– В России есть устойчивые выражения: шведский стол, шведская стенка, шведская семья. Знакомые понятия?

– Нет, не слышал о таком. Может быть, шведская семья – это типичная семья, где есть машина Volvo и собака?

– Не совсем. Видимо, это выражение существует только в русском языке. Расскажите, про ситуацию, когда ваш партнёр по АИКу вышел на сцену в маске с вашим лицом.

– Это была церемония, где вручали награды. Меня признали лучшим полузащитником сезона, а я находился в сборной. Мы тогда как раз против россиян играли. На церемонию пришёл капитан АИКа Хенок Гойтом в маске с моим лицом. Я даже не знаю, откуда он её взял. Наверное, распечатал где-то.

– Что он сказал от вашего имени на церемонии?

– Мы с ним не обговаривали текст. Я знал, что он будет прикалываться. Он шутил в эфире: «Безусловно, я заслужил этот приз, бла-бла-бла...» Я смотрел в отеле и смеялся. Конечно, будь я там, ничего такого не говорил бы. А приз Хенок мне потом передал.

«Тренировался с Аршавиным, он казался стеснительным»

– В 2008-м вас позвали в академию «Челси», но вы так и не попали туда. Что случилось?

– Абрамович уволил скаута «Челси», который меня приглашал.

– Было обидно?

– Ещё бы. Можете представить, что такое «Челси» для 13-летнего парня? Я заплакал и убежал из комнаты, когда мне сказали о сорвавшемся переезде.

– С тех пор вы когда-нибудь плакали из-за футбола?

– Случалось. Например, когда я получил травму в 2015 году. Бывали и слёзы радости – в прошлом году мы выиграли чемпионат с АИКом.

Фото: fckrasnodar.ru

– В 2011-м вы получили приглашение уже от «Арсенала». Второй шанс упускать было нельзя?

– Да, я несколько раз ездил тренироваться, а затем подписал контракт. Арсен Венгер несколько раз общался со мной. Он вообще любил молодых. Часто подтягивал нас к тренировкам с основой. Мне посчастливилось сыграть в Кубке Англии.

– Как думаете, без «Арсенала» вам не удалось бы заиграть на таком уровне?

– Кто знает? Может, без того периода я бы больше преуспел, а может, наоборот сгинул. Хотя я рад, что попал в «Арсенал», конкурировал с талантливыми игроками, занимался в отличных условиях – у меня было всё необходимое для футболиста 24 часа в день. Думаю, что это способствовало моему развитию. Многому научился.

– Чему?

– Знаете, когда тебе 15 лет и ты думаешь, что многого добился, то полезно взглянуть на себя в компании лучших парней по своему возрасту. Вот тогда начинаешь прибавлять.

Фото: fckrasnodar.ru

– В «Арсенале» вы тренировались с Андреем Аршавиным?

– Да. Мы были в одно время в клубе. Кажется, он покинул команду чуть раньше меня, но мы несколько раз занимались вместе. Он запомнился четырьмя голами «Ливерпулю», а в тренировках – стеснительным парнем.

– Стеснительным?

– Наверное, просто создавалось такое впечатление – из-за незнания языка был тихим.

– В одном из интервью читал, что у вас были психологические проблемы и вы наняли персонального тренера.

– Его зовут Петтер Андерсон. Я выступал с ним в датском «Мидтьюлланде». Сейчас он уже закончил с футболом и работает над психологией игроков.

– Как долго вы сотрудничаете?

– Два года. Он помогает мне понять самого себя, что мне нужно делать, как и в чём совершенствоваться. Важно понимать, чего ты хочешь добиться через месяц, год или два.

– Петтер сейчас с вами на сборе?

– Нет, он живёт в Стокгольме. Иногда мы видимся пару раз в месяц, а созваниваемся, как правило, несколько раз в неделю. На самом деле мы уже давно стали друзьями. Он меня отлично знает. Всегда полезно иметь кого-то, с кем можно поговорить. Я был первым, кому он начал помогать. Мы тогда просто попробовали, а теперь у него клиенты в разных европейских странах: много игроков в Швеции, кто-то из Дании и Норвегии, есть футболист из «Аякса» – всего 10-15 человек.

– Обсуждали с ним ваш переезд в «Краснодар»?

– Конечно, но решение в таких вопросах за мной. Просто для спортсмена важно ментально настроиться. Только тогда ты можешь раскрыть свой потенциал.