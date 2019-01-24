Иванович: «Зенит» доберётся до золота, если будет играть на своём уровне

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о причинах неудачной игры команды в конце 2018 года и поделился ожиданиями от второй части сезона.

«Начали мы очень хорошо, а причины неудачной концовки года знаем. Тем не менее у «Зенита» на одно очко больше, чем у «Краснодара». Надо просто максимально мотивировать себя на весну, то есть считать каждую игру чемпионата финалом. Понятно, соперники серьёзные, но если будем играть на своём уровне, то доберёмся до золота. А если как последние три-четыре игры в 2018-м, у нас будут большие проблемы.

Что касается Лиги Европы, «Фенербахче» — серьёзная команда. Результаты у них, правда, сейчас очень плохие, но турки наверняка очень ждут матчей с нами. Эти игры могут перевернуть для них в лучшую сторону весь сезон, поэтому первая же встреча в Стамбуле будет особенной. Но и мы себя серьёзно к ней готовим. Она окажется важной, однако не решающей, ведь есть ещё ответная игра, дома. А главной целью «Зенита» в этом году должно быть чемпионство», — приводит слова Ивановича пресс-служба питерского клуба.