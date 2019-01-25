«Реал» одержал волевую победу над «Жироной» в 1-м матче ¼ финала Кубка Испании

В первом матче 1/4 финала Кубка Испании мадридский «Реал» дома оказался сильнее «Жироны» — 4:2.

Счёт на седьмой минуте встречи открыл нападающий гостей Энтони Лосано. Вскоре Лукас Васкес восстановил паритет после фола Лосано. Вперёд мадридцев вывел Серхио Рамос, реализовавший пенальти в стиле Антонина Паненки. Во втором тайме с 11-метрового удара отличился хавбек «Жироны» Алекс Гранель. На 77-й минуте с подачи Марсело Серхио Рамос оформил дубль. Точку в матче поставил Карим Бензема, замкнувший передачу Винисиуса Жуниора.

Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Жироны» с «Реалом» состоится 31 января.

В прошлом сезоне обладателем трофея стала «Барселона», разгромившая в финале «Севилью» со счётом 5:0.