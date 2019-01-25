Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

«Реал» одержал волевую победу над «Жироной» в 1-м матче ¼ финала Кубка Испании

«Реал» одержал волевую победу над «Жироной» в 1-м матче ¼ финала Кубка Испании
Футбол / Испания

В первом матче 1/4 финала Кубка Испании мадридский «Реал» дома оказался сильнее «Жироны» — 4:2.

Счёт на седьмой минуте встречи открыл нападающий гостей Энтони Лосано. Вскоре Лукас Васкес восстановил паритет после фола Лосано. Вперёд мадридцев вывел Серхио Рамос, реализовавший пенальти в стиле Антонина Паненки. Во втором тайме с 11-метрового удара отличился хавбек «Жироны» Алекс Гранель. На 77-й минуте с подачи Марсело Серхио Рамос оформил дубль. Точку в матче поставил Карим Бензема, замкнувший передачу Винисиуса Жуниора.

Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Жироны» с «Реалом» состоится 31 января.

В прошлом сезоне обладателем трофея стала «Барселона», разгромившая в финале «Севилью» со счётом 5:0.

Кубок Испании. 1/4 финала. 1-й матч
24 января 2019, четверг. 23:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
4:2
Жирона
Жирона
0:1 – Лосано – 7, 1:1 – Васкес – 18, 2:1 – Рамос – 42 (пен), 2:2 – Гранель – 66 (пен), 3:2 – Рамос – 77, 4:2 – Бензема – 80
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент