В честь Салы матчи 24-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания

Матчи 24-го тура английской Премьер-лиги начнутся с минуты молчания в честь нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, сообщает пресс-служба АПЛ.

Напомним, в это трансферное окно Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта». Вечером 21 января нападающий попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.

Полиция решила прекратить поисковую операцию вчера, 24 января. Ранее авиационные эксперты отметили, что самолёт, возможно, упал в результате обледенения на крыльях, что привело к его зависанию в воздухе и падению в море.

Матчи 24-го тура АПЛ пройдут 29 и 30 января.

Отец Салы: не может быть, чтобы самолёт исчез и не было никаких следов