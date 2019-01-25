Агуэро, Игуаин и Отаменди призывают продолжить поиски Салы

Аргентинские футболисты Серхио Агуэро, Николас Отаменди (оба – «Манчестер Сити») и Гонсало Игуаин («Челси») через «Твиттер» призвали полицию возобновить поиски пропавшего соотечественника и форварда «Кардифф Сити» Эмилиано Салы. Накануне поисковая операция была прекращена.

«Привет, я Николас Отаменди. Хотел бы поддержать семью Эмилиано и убедить полицию продолжить поиски самолёта. Есть надежда найти их живыми. Надеюсь, его семья быстро получит ответ», — написал в своём «твиттере» защитник.

«Никогда не хочется отчаиваться, всегда хочется цепляться на надежду. Поэтому я бы хотел попросить не прекращать поиски. Мои мысли с самого начала были с Эмилиано, его семьёй и друзьями»», — добавил Серхио Агуэро.

«Привет, я Гонсало Игуаин. Прошу людей со всего мира с помощью твитов, видео, постов в «Инстаграме» попросить продолжить поиски Эмилиано Салы до самого конца. Спасибо», — сказал в видеообращении форвард.