Аргентина, Бразилия и Уругвай узнали соперников по Кубку Америки — 2019

В Рио-де-Жанейро состоялась жеребьёвка Кубка Америки — 2019. В турнире примут участие 10 сборных КОНМЕБОЛ и две приглашённые команды из Азии – Катар и Япония.

Группа А:

Бразилия, Боливия, Венесуэла, Перу.

Группа В:

Аргентина, Колумбия, Парагвай, Катар.

Группа С:

Уругвай, Эквадор, Япония, Чили.

Турнир состоится с 14 июня по 7 июля в 5 городах Бразилии: Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Белу-Оризонти, Порту-Алегри и Сальвадор. Финал пройдёт 7 июля на стадионе «Маракана». Обладатели первых двух мест в группах выходят в 1/4 финала турнира. Также ещё две путёвки получают две лучшие команды, занявшие третьи места.

Действующим победителем турнира является сборная Чили, которая в 2016 году в серии послематчевых пенальти обыграла Аргентину (0:0, 4:2). Тогда промахами в составе двукратных чемпионов мира отметились Лионель Месси и Лукас Билья.