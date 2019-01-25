СМИ: Ракицкий покинул расположение «Шахтёра»

Защитник «Шахтёра» Ярослав Ракицкий покинул расположение клуба, сообщает Footboom. Ранее появилась информация, что игрок национальной команды Украины близок к переходу в «Зенит». Ожидается, что сумма трансфера составит около € 10 млн.

Украинский клуб уже подписал контракт с защитником Валерием Бондаренко, выступающим на позиции Ракицкого.

Ракицкий — воспитанник «Шахтёра». Он защищает цвета основной команды «горняков» с 2009 года. За время выступления в составе донецкого клуба Ярослав шесть раз стал чемпионом Украины и столько же раз завоевал Кубок страны. В нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги защитник забил один гол в 11 матчах.

«Зенит», в 17 турах набрав 34 очка, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги.

«Шахтёр» приобрёл игрока на позицию Ракицкого, которым интересуется «Зенит»