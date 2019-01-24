«Шахтёр» намекнул на уход Ракицкого, опубликовав видео со всеми голами игрока

Донецкий «Шахтёр» намекнул на уход защитника Ярослава Ракицкого. Украинский клуб на своём канале в YouTube опубликовал видео со всеми голами 29-летнего игрока за основную команду.

Ранее сообщалось, что Ракицкий близок к переходу в «Зенит». Ожидается, что сумма трансфера составит около € 10 млн.

Видео доступно на канале «Шахтёра» в YouTube.

Ракицкий — воспитанник «Шахтёра». Он защищает цвета основной команды «горняков» с 2009 года. За время выступления в составе донецкого клуба Ярослав шесть раз стал чемпионом Украины и столько же раз завоевал Кубок страны. В нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги защитник забил один гол в 11 матчах.

«Зенит», набрав 34 очка, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги.