Игнатьев: «Локо» показывает лучшую готовность среди участников турнира в Катаре

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от встречи «Локомотива и «Ростова» на товарищеском турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер» в Катаре.



«Локомотив» показывает наилучшую готовность среди всех участников турнира. Очень понравилась командная игра москвичей. Хочется, чтобы они сохранили такой уровень и продолжили так выступать и в чемпионате страны. «Ростов» же очень неплохо обороняется, но не так уверенно чувствует себя в атаке. Посмотрим, удастся ли «железнодорожникам» взломать крепкую защиту дончан. А вообще те игры, которые уже прошли, получились весьма интересными и доказали полезность и необходимость проведения таких турниров», — цитируют Игнатьева «Известия».



Матч «Локомотива» и «Ростова» состоится сегодня, 25 января, начало – в 21:30 мск.

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