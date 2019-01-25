Итальянский специалист Марчелло Липпи покинул пост главного тренера сборной Китая. Накануне его команда в четвертьфинале Кубка Азии уступила сборной Ирана со счётом 0:3.



«На этом матче истёк срок моего контракта с командой Китая. Для меня было большой честью тренировать команду такой важной страны, как Китай. Я старался изо всех сил, чтобы сборная стала сильнее. Я хочу поблагодарить всех за оказанную поддержку», — цитирует 70-летнего специалиста официальный сайт ФИФА.

Итальянец работал со сборной Китая с 2016 года. Под руководством Липпи сборная Италии в 2006 году стала чемпионом мира. С «Ювентусом» он выигрывал чемпионат Италии и Лигу чемпионов. Липпи является рекордсменом сборной Италии по количеству проведённых подряд беспроигрышных матчей национальной команды (31 матч).