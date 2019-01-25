Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Липпи покинул пост главного тренера сборной Китая

Липпи покинул пост главного тренера сборной Китая
Футбол / Прочие турниры

Итальянский специалист Марчелло Липпи покинул пост главного тренера сборной Китая. Накануне его команда в четвертьфинале Кубка Азии уступила сборной Ирана со счётом 0:3.

«На этом матче истёк срок моего контракта с командой Китая. Для меня было большой честью тренировать команду такой важной страны, как Китай. Я старался изо всех сил, чтобы сборная стала сильнее. Я хочу поблагодарить всех за оказанную поддержку», — цитирует 70-летнего специалиста официальный сайт ФИФА.

Итальянец работал со сборной Китая с 2016 года. Под руководством Липпи сборная Италии в 2006 году стала чемпионом мира. С «Ювентусом» он выигрывал чемпионат Италии и Лигу чемпионов. Липпи является рекордсменом сборной Италии по количеству проведённых подряд беспроигрышных матчей национальной команды (31 матч).

Липпи в 2019 году может завершить тренерскую карьеру
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент