Штоффельсхаус: от Смолова за версту разит настоящим нападающим

Бывший спортивный директор московского «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус оценил способности нападающего команды Фёдора Смолова, а также прокомментировал включение форварда в список возможных трансферов «Реала» по версии издания AS.



«Считаю ли адекватной оценкой Смолова его включение в число кандидатов на переход в «Реал»? Этот вопрос лучше задать представителям клуба из Мадрида. Мы можем рассуждать только теоретически. Известно, что во всём мире в большой цене нападающие, которые много забивают. Смолов невероятно опасен в чужой штрафной, при должной поддержке полузащиты это суперфорвард. От него за версту разит настоящим нападающим. Посмотрите статистику Фёдора за последние два сезона и вы поймёте, что интересен он может быть очень многим клубам. Однако входит ли в это число «Реал»? Понятия не имею», — цитирует Штоффельсхауса «Спорт день за днём».



Смолов перешёл в «Локомотив» прошлым летом из «Краснодара», за который выступал на протяжении последних трёх лет. В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 4 гола и 1 результативную передачу.

Издание AS включило Смолова в топ-5 форвардов, которые могли бы помочь «Реалу»