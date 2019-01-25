Кухарчук, покинувший «Томь», стал игроком «Химок»

Состав «Химок» пополнил 28-летний полузащитник Илья Кухарчук. В составе подмосковной команды футболист будет играть под 44-м номером.

Воспитанник костромской школы «Спартак» в 13 лет уехал в Ярославль, где занимался в футбольной школе «Шинника». После чего перешел в казанский «Рубин», затем отправился в Махачкалу играть за «Анжи». Также в карьере футболиста были «Урал», «Спартак-Нальчик», «Шинник», «Волга», «Енисей», «Балтика» и «Тамбов». Последним клубом Кухарчука была «Томь», в составе которой форвард провел 37 матчей и забил 11 голов.

«Мы рады приветствовать Илью в нашей команде и желаем успехов в составе красно-чёрных!» — говорится на официальном сайте «Химок».

«Химки» после 24 туров занимают 13-е место в таблице ФНЛ.