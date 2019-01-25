Рабьо перестал быть приоритетной целью «Барселоны»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабьо перестал быть приоритетной трансферной целью «Барселоны», сообщает Sport.es.



Сине-гранатовые продолжают ждать ответа от французского футболиста, которому ранее был поставлен ультиматум с требованием определиться со своим будущим до конца этой недели. При этом в связи с переходом Френки де Йонга из «Аякса», выступающего на схожей позиции с Рабьо, хавбек парижского клуба перестал быть приоритетной целью каталонцев.



Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила Рабьо контракт с зарплатой в € 10 млн в год, а также подписной бонус в размере € 10 млн. При этом мать игрока хочет, чтобы подъёмные составили не менее € 15 млн. Контракт 23-летнего полузащитника с «ПСЖ» истекает летом, поэтому он покинет клуб в статусе свободного агента. Им также интересуются «Тоттенхэм Хотспур», «Бавария» и «Челси».

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