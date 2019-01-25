Защитник «Саутгемптона» Седрик близок к переходу в «Интер»

Защитник «Саутгемптона» и сборной Португалии Седрик Суареш продолжит карьеру в миланском «Интере».



Как сообщает журналист BBC Саймон Стоун в «Твиттере», 27-летний футболист дал согласие на переход в стан нерадзурри. В настоящий момент он уже находится в Милане, где пройдёт медицинское обследование и подпишет соглашение с новым клубом.



Уточняется, что Суареш присоединится к «Интеру» на правах аренды до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа за £ 9,5 млн (около € 11 млн). Официально о трансфере должно быть объявлено сегодня, 25 января.



Седрик перешёл в «Саутгемптон» из «Спортинга» летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 7 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором одного гола, а также отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

«Интер» нацелился на защитника «Саутгемптона» Седрика