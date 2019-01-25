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Де Хеа не поможет «Манчестер Юнайтед» в матче с «Арсеналом» в Кубке Англии

Де Хеа не поможет «Манчестер Юнайтед» в матче с «Арсеналом» в Кубке Англии
Футбол / Англия

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа пропустит матч с лондонским «Арсеналом» в 1/16 финала Кубка Англии, который состоится сегодня, 25 января.

Как сообщает Manchester Evening News, испанский голкипер не оказался в числе футболистов «красных дьяволов», отправившихся в Лондон. При этом издание уточняет, что де Хеа не испытывает проблем со здоровьем и ему был предоставлен отдых.

Матч «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 25 января, на домашнем стадионе «канониров» «Эмирейтс». Стартовый свисток прозвучит в 22:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Противостояние «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» станет первым в 1/16 финала Кубка Англии. Остальные матчи пройдут 26, 27 и 28 января. С турнирной сеткой можно ознакомиться на «Чемпионате».

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