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Пилот самолёта с Салой не имел лицензии для платных перелётов

Фото: Matthew Horwood/Getty Images
Пилот самолёта с Салой не имел лицензии для платных перелётов
Футбол / Англия

Продолжается расследование пропажи самолёта, на борту которого находился новичок «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.

Как сообщает The Times, в ходе следствия было установлено, что пилот Дэвид Ибботсон, управлявший воздушным судном, не обладал лицензией, необходимой для платных перелётов. В настоящий момент устанавливается, был ли рейс Салы платным или частным.

Напомним, в это трансферное окно Сала перешёл в «Кардифф» из «Нанта». Вечером 21 января нападающий попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Накануне, 24 января, полиция решила прекратить поисковую операцию.

В честь Салы матчи 24-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания
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