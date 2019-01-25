Гвардиола: очень жаль Анри

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал Тьерри Анри, который недавно был отстранён от обязанностей наставника «Монако».

«Не понимаю решения «Монако», но это не моё дело. Мне очень жаль Анри, потому что я его хорошо знаю, он исключительный человек. Но таков футбол», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Ранее сообщалось, что Леонарду Жардим может вернуться на пост главного тренера монегасков в ближайшее время. 44-летний специалист возглавлял «Монако» с 2014 года. Под его руководством клуб становился чемпионом Франции в сезоне-2016/17. 11 октября 2018 года Леонарду был отправлен в отставку после серии неудовлетворительных результатов.

«Монако», набрав 15 очков, занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.