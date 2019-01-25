Ковач: нет никаких шансов для обмена Саншеша на Рабьо

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач исключил возможность обмена полузащитника Ренату Саншеша на хавбека «ПСЖ» Адриена Рабьо.

«Нет никаких шансов для обмена Саншеша на Рабьо. Я впервые слышу такую информацию. Очень высоки шансы, что в этом сезоне Саншеш проведёт много матчей, особенно в апреле, так как в этом месяце у нас будет девять игр. Мы испытали это в первой половине сезона, когда у нас было несколько травмированных игроков, и теперь мы не можем позволить себе терять игроков. Как я уже говорил, мы должны оставаться конкурентоспособными», — приводит слова Ковача Omnisport.

Напомним, 23-летний Рабьо отказался продлевать контракт с «ПСЖ» и летом, скорее всего, покинет клуб в статусе свободного агента.