Васильев: решение об увольнении Жардима было принято преждевременно

Генеральный директор «Монако» Вадим Васильев прокомментировал возвращение Леонарду Жардима на пост главного тренера команды.

«Наш клуб переживает очень сложный период. Я готов заявить сегодня: я лично несу за это ответственность.

Мы вынуждены признать, что продали слишком много сильных игроков во время летнего трансферного окна и, несмотря на инвестирование значительных средств, были допущены ошибки при их замене. Это не позволило правильно сформировать новую команду. Решение об увольнении тренера Леонарду Жардима было также принято преждевременно.



При увольнении Жардима я сказал, что его время в «Монако» будет одной из лучших страниц в истории клуба. Теперь мы осознали, что это время не должно было заканчиваться. Нам стоило дать Леонарду шанс продолжить работу.



Мы пригласили Жардима вернуться в «Монако», его работа позволила нам добиться превосходных результатов в четырёх сезонах. Леонарду подписал контракт на два с половиной года.



Ошибки летнего трансферного окна были учтены, и этой зимой мы более тщательно подошли к формированию состава. Мы много и напряжённо работали над усилением, и, как вы знаете, команда уже пополнилась сильными игроками. Зимнее трансферное окно ещё не закончилось – не исключены и новые подписания контрактов. Мы надеемся, что ещё не поздно исправить ситуацию, и верим, что, наши игроки мобилизуются и вместе с тренером Леонарду Жардимом клуб сможет преодолеть этот кризис», — приводит слова Васильева официальный сайт клуба.