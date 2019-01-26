Карпин: в матче с «Локомотивом» Р. Ерёменко показал то, чего мы от него ждём

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча товарищеского турнира в Катаре с «Локомотивом» (1:1, по пенальти — 3:4), а также прокомментировал дебют в команде полузащитника Романа Ерёменко, который появился на поле после замены на 61-й минуте.

«Очень хорошая игра. Первый тайм был более целостным во всех отношениях. Не было разрывов между линиями. Второй тайм не так понравился. Не знаю, что первый тайм напоминал, но мне понравился.

Игру Ерёменко оценил бы как хорошую. Он показал то, чего мы от него ждем. Больше двух с половиной месяцев не играл, но очень прилично смотрелся. Сколько он сыграет в следующем матче, с «Зенитом»? Может быть, 45 минут. Что касается Попова, он сыграет, может быть, 30 минут», — цитирует Карпина официальный сайт «Ростова».