Форвард «Манчестер Сити» перешёл в мексиканский клуб на правах аренды

Колумбийский нападающий «Манчестер Сити» Марлос Морено перешёл в мексиканский клуб «Сантос Лагуна», сообщает пресс-служба английской команды.



22-летний колумбийский футболист будет выступать в составе мексиканской команды на правах аренды до конца сезона-2018/19. Действующий контракт Морено с «Манчестер Сити» рассчитан до 2021 года.



Морено перешёл в «Манчестер Сити» из колумбийского «Атлетико» в 2016 году, однако не сумел попасть в основной состав команды. Ранее колумбийский футболист выступал на правах аренды во «Фламенго». Также в активе Морено 8 матчей в составе национальной команды Колумбии.



После 23 туров «Манчестер Сити» набрал 56 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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