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Мелкадзе: при Каррере в «Спартаке» передо мной был «кирпич»

Мелкадзе: при Каррере в «Спартаке» передо мной был «кирпич»
Футбол / РПЛ

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе выразил мнение, что у него не было шансов вернуться в первую команду, когда её возглавлял Массимо Каррера.

«Шансы вернуться в первую команду «Спартака» при Каррере? Мне кажется, не было. Передо мной был «кирпич». Въезд запрещён. Не знаю почему. Может, не нравился ему как игрок.

Общался с ним один раз. В чемпионском сезоне, в сентябре. Он оставил меня после теории. Я даже обалдел. Массимо сказал: «Ты должен усердно тренироваться, работать на максимуме, получишь шанс». Я завёлся, начал пахать. Три недели подряд после диалога был в тройке лучших в команде по показаниям датчиков, то есть по километражу, спринтам, рывкам и так далее. В игровом плане тоже чувствовал себя отлично.

Но тот самый шанс всё равно не получил. И сбавил обороты, эмоционально перегорел. А сейчас вспоминаю и понимаю: сам себе навредил. На кого обижаюсь? Если не выпускают, должен работать дальше. Если будет такая ситуация у знакомых или сына, обязательно расскажу про личный опыт, чтобы не повторяли ошибок. А тогда всё закончилось ничем. Зимой я уже был в «Спартаке-2», — сказал Мелкадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.

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