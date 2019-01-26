Ещенко: уже в этом сезоне планирую сыграть

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о ходе восстановления после операции на колене.



«У меня всё замечательно. Закачиваю ногу, связки. Надеюсь, на следующем сборе уже буду на поле бегать. Индивидуально, конечно. Очень соскучился и по полю, и по ребятам, и по игре. Сроки восстановления? Как заживет! Но уже в этом сезоне планирую сыграть.



То, что восстанавливаюсь вместе с командой, психологически помогает. Это правильная составляющая: ты часть команды, должен быть вместе с ней. Помимо тренировок есть ещё и быт. Ходим вместе на завтраки, обеды и ужины, общаемся, шутим», — передаёт слова Ещенко корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.



Напомним, Ещенко получил травму в домашней игре 5-го тура группового этапа Лиги Европы с венским «Рапидом» (1:2), которая состоялась 29 ноября 2018 года. Позже пресс-служба «Спартака» сообщила, что восстановление защитника после операции займёт около шести месяцев.

Мелкадзе: пробиться в состав «Спартака» при Зе Луише и Адриано более чем реально