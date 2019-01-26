Айртон: в Бразилии уже знают о нашем сходстве с Зобниным

Защитник «Спартака» Айртон Лукас, который перешёл в клуб этой зимой, рассказал, что сблизился с полузащитником команды Романом Зобниным в связи с шутками об их внешнем сходстве, а также об адаптации в коллективе.

«Адаптируюсь потихоньку. Удобно, что вхожу в команду именно со сборов. В «Спартаке» хватает бразильцев, которые помогают. В результате у меня есть всё необходимое. Меня тепло встретил Педро Роша, я провёл день у него дома. Отлично общаюсь с Зобниным. Сблизились на теме шуток про внешнее сходство. Я выложил в «Инстаграме» нашу совместную фотографию, так что в Бразилии уже тоже знают.

Почему немного хромал после матча с «Зенитом»? Да, чуть-чуть ударился, болело, но к следующему матчу буду готов, точно», — сказал Айртон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Григория Телингатера.