Альба: не верю в возвращение Неймара в «Барселону», не вижу в этом логики

Защитник «Барселоны» Жорди Альба отметил, что не верит в возвращение нападающего «ПСЖ» Неймара в каталонскую команду.



«Нет, в раздевалки команды мы не говорим о возможном возвращении Неймара. Это обсуждают за пределами клуба, и я не думаю, что это правда. Неймар — прекрасный футболист, один из лучших в мире, но он принял решение и ушёл в другую команду, поэтому я не вижу логики в его желании вернуться обратно. Слабо в это верю. Да, Неймар хороший друг и отличный человек, но такими же были Марк Бартра и Педро. Так почему никто не говорит об их возвращении?» — приводит слова Альбы Sport.es.



Неймар выступает в составе «ПСЖ» с 2017 года. До этого бразильский форвард на протяжении четырёх сезонов играл за каталонскую команду. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 13 матчах за парижан в чемпионате Франции, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.

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