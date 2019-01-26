Тухель: переход Паредеса из «Зенита» в «ПСЖ» должен быть оформлен в выходные

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель подтвердил информацию о скором переходе во французский клуб полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.



«Переход ещё не состоялся. Пока не могу слишком много говорить о Леандро. Трансфер должен быть оформлен в выходные. Нужно подождать», — приводит слова Тухеля Mercato365.



Ранее сообщалось, что Паредес уже прибыл в Париж для подписания контракта с «ПСЖ». По информации СМИ, соглашение аргентинца с парижанами будет рассчитано на 4,5 года. Сумма трансфера составит € 40 млн. Также будет выплачено € 5 млн в качестве бонусов.



24-летний Паредес перешёл в «Зенит» летом 2017 года из «Ромы». Сумма трансфера составила € 23 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, стал автором трёх голов и двух результативных передач.

Источник: Паредес прибыл в Париж для заключения контракта с «ПСЖ»