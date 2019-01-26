Дебютный гол Промеса в Примере — в обзоре матча «Севилья» — «Леванте»

«Севилья» одержала победу в матче 21-го тура испанской Примеры с «Леванте». Встреча состоялась на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 5:0.



Голами в составе хозяев отметились Виссам Бен-Йеддер, Андре Силва, Франко Васкес и Пабло Сарабия, успешно реализовавший пенальти в ворота гостей. Голландский полузащитник «Севильи» Квинси Промес, ранее выступавший в составе московского «Спартака», вышел в стартовом составе, не сумел реализовать 11-метровый удар в концовке матча, после чего забил гол с добивания.



«Севилья» набрала 36 очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» (26) — на 10-м месте в таблице Примеры.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».