Аллегри: будет очень трудно вернуть Погба в «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал понять, что возвращение полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в туринский клуб практически невозможно.

«У журналистов большое воображение. Думаю, будет очень трудно вернуть Погба в «Ювентус», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Погба — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В 2012 году француз покинул клуб и перешёл в «Ювентус», где провёл четыре сезона. Летом 2016 года «красные дьяволы» вернули хавбека за рекордные на тот момент € 105 млн.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Поль забил 8 голов и отдал 7 результативных передач в 20 встречах.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. В матче 24-го тура «красные дьяволы» на своём поле сыграют с «Бёрнли». Встреча состоится 29 января и начнётся в 23:00 мск.