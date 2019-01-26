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«Атлетико» одержал победу в матче с «Хетафе» благодаря голам Гризманна и Сауля

«Атлетико» одержал победу в матче с «Хетафе» благодаря голам Гризманна и Сауля
Футбол / Испания

Прозвучал финальный свисток в матче 21-го тура испанской Примеры «Атлетико» — «Хетафе». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 2:0.

«Матрасники» вышли вперёд на 27-й минуте благодаря голу нападающего Антуана Гризманна. Спустя 10 минут полузащитник Сауль Ньигес удвоил преимущество мадридской команды и установил окончательный результат матча.

«Атлетико» благодаря победе временно сократил отставание от «Барселоны», которое теперь составляет два очка. «Матрасники» (44 очка) занимают второе место в турнирной таблице Примеры, сине-гранатовые (46) — на первом. При этом у каталонской команды остаётся матч в запасе. С положением других клубов первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

Испания - Примера. 21-й тур
26 января 2019, суббота. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
2:0
Хетафе
Хетафе
1:0 – Гризманн – 27, 2:0 – Сауль – 37
Удаления: нет – Дьене, 88, Кабрера, 90+1
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