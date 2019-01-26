«Интер» объявил о переходе Седрика из «Саутгемптона»

Миланский «Интер» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника «Саутгемптона» и сборной Португалии Седрика Суареша.



27-летний футболист присоединился к нерадзурри на правах аренды до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа. Ранее сообщалось, что по условиям сделки «Интер» сможет летом выкупить Седрика за £ 9,5 млн (около € 11 млн).



Седрик перешёл в «Саутгемптон» из лиссабонского «Спортинга» летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 7 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором одного гола и двух результативных передач. Его контракт со «святыми» действует до лета 2020 года.



С 2014 года Седрик вызывается в сборную Португалии, с которой стал чемпионом Европы в 2016 году.

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