Гвардиола: игроки «МС» проявили профессионализм в матче с «Бёрнли»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу со счётом 5:0 в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии с «Бёрнли».

«Я рад, что мы одержали победу. Сегодня все проявили профессионализм и действовали целеустремлённо. У нас есть желание играть хорошо и продолжать становиться лучше. Это наша восьмая победа подряд в январе. Мы забили много голов.

Все хотят помочь команде, но всегда есть несколько вещей, которые мы могли бы улучшить. Сегодня мы позволили «Бёрнли» создать один или два момента. Важно, что мы больше создаём и меньше пропускаем.

Кубок Англии имеет большое значение. Это традиция. Мы хотим пройти как можно дальше и принять участие в финальных стадиях этого турнира», — приводит слова испанского специалиста BBC.