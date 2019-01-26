Квальярелла повторил рекорд Батистуты, забив в 11-м матче Серии А подряд

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла стал автором гола в матче 21-го тура итальянской Серии А с «Удинезе», который в настоящий момент проходит на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. За развитием событий во встрече можно следить на «Чемпионате».
Для 35-летнего футболиста это уже 11-й матч чемпионата подряд, в котором ему удалось поразить ворота соперника. Таким образом, Квальярелла повторил рекорд Габриэля Батистуты, которому удалось добиться аналогичного показателя в сезоне-1994/95.
В нынешнем сезоне итальянский форвард принял участие в 19 матчах Серии А, в которых записал на свой счёт 14 голов и 5 результативных передач. «Сампдория» после 20 туров занимает восьмое место в турнирной таблице первенства, имея в активе 30 очков.
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