Красивый гол Гризманна и два удаления — в обзоре матча «Атлетико» — «Хетафе»

«Атлетико» одержал уверенную победу в матче 21-го тура испанской Примеры с «Хетафе». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 2:0.



«Матрасники» вышли вперёд на 27-й минуте благодаря голу нападающего Антуана Гризманна. Спустя 10 минут полузащитник Сауль Ньигес удвоил преимущество мадридской команды и установил окончательный результат матча.



«Атлетико» благодаря победе временно сократил отставание от «Барселоны», которое теперь составляет два очка. «Матрасники» (44 очка) занимают второе место в турнирной таблице Примеры, сине-гранатовые (46) — первое. При этом у каталонской команды остаётся матч в запасе.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».